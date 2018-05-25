Опрос: Треть россиян подозревают работодателей в слежке за их соцсетями
Аналитический центр «Национальное агентство финансовых исследований» провел опрос, который показал, что 34% россиян подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях
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По итогам исследования, 10% опрошенных уверены, что работодатель следит за их аккаунтами в соцсетях, а 24% не исключают такой возможности. По мнению 52% респондентов, ни работодатели, ни другие организации не занимаются этим.
67% участников опроса сказали, что ограничивают видимость своей страницы и постов в соцсетях: аккаунты 39% россиян полностью закрыты, у 28% опрошенных доступ ограничен для всех, кроме друзей. Максимально открыты для других пользователей страницы 19% участников анкетирования.
49% опрошенных сказали, что слышали о случаях увольнения за посты или комментарии в соцсетях в России и других странах. Такие люди склонны делать публикации, учитывая, что их может увидеть работодатель или представители других компаний.
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Аналитики отметили, что работающие люди чаще закрывают свой аккаунт, чем безработные — 44% против 24%. Мужчины ограничивают доступ к своей странице чаще женщин — 42% против 36%.
Опрос проходил в 42 регионах России среди 1,6 тыс. человек, передает RT.
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