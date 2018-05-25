Опрос: Треть россиян подозревают работодателей в слежке за их соцсетями

Аналитический центр «Национальное агентство финансовых исследований» провел опрос, который показал, что 34% россиян подозревают работодателей в просмотре своих страниц в соцсетях

По итогам исследования, 10% опрошенных уверены, что работодатель следит за их аккаунтами в соцсетях, а 24% не исключают такой возможности. По мнению 52% респондентов, ни работодатели, ни другие организации не занимаются этим.

67% участников опроса сказали, что ограничивают видимость своей страницы и постов в соцсетях: аккаунты 39% россиян полностью закрыты, у 28% опрошенных доступ ограничен для всех, кроме друзей. Максимально открыты для других пользователей страницы 19% участников анкетирования.

49% опрошенных сказали, что слышали о случаях увольнения за посты или комментарии в соцсетях в России и других странах. Такие люди склонны делать публикации, учитывая, что их может увидеть работодатель или представители других компаний.