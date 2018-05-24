Минобороны выразило озабоченность выводами расследования о крушении малазийского Boeing

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Минобороны РФ прокомментировало выводы международной группы, занимающейся расследованием крушения малазийского Boeing

В сообщении Минобороны сказано, что ведомство озабочено нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования обработанных изображений из соцсетей.

«Причем часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в Международной следственной группе заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер в 2014 году под Донецком, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил.

Самолет Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился вечером 17 июля 2014 года на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Погибли 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

После авиакатастрофы Киев и ДНР обвиняли друг друга в произошедшем. Российская сторона утверждала, что рядом с самолетом заметили украинский штурмовик. В сентябре 2016 года возглавляющий расследование падения лайнера голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что самолет сбила российская ракета «Бук».

Министерство обороны России
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