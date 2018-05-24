Минобороны выразило озабоченность выводами расследования о крушении малазийского Boeing

Минобороны РФ прокомментировало выводы международной группы, занимающейся расследованием крушения малазийского Boeing

В сообщении Минобороны сказано, что ведомство озабочено нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования обработанных изображений из соцсетей.

«Причем часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat», — цитирует сообщение РИА «Новости».