Появилось видео с убийцами многодетной матери в Псебае

В распоряжении СМИ появилась видеозапись, на которую попали предполагаемые убийцы женщины в поселке Псебай

На кадры попала сама женщина. Видно, как она около 1:00 уходит из кафе. Компания молодых людей вышла за ней следом. Женщина пошла направо, двое последовали за ней, остальные повернули налево, сообщает телеканал «РЕН ТВ».