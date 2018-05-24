Появилось видео с убийцами многодетной матери в Псебае
В распоряжении СМИ появилась видеозапись, на которую попали предполагаемые убийцы женщины в поселке Псебай
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На кадры попала сама женщина. Видно, как она около 1:00 уходит из кафе. Компания молодых людей вышла за ней следом. Женщина пошла направо, двое последовали за ней, остальные повернули налево, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Как сообщали Юга.ру, многодетную мать убили в поселке Псебай вечером 13 мая. В преступлении обвинили двух местных жителей (20 и 16 лет). Дело передали в главный аппарат Следственного комитета. Комиссия МВД проверит работу полиции в поселке.
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