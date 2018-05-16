Клиенты «Яндекс.Денег» в Ростове смогут снять наличные в банкомате без карты

В Ростове и других российских городах пользователи «Яндекс.Денег» смогут снимать наличные с электронных кошельков в банкоматах Райффайзенбанка, для этого не обязательно иметь пластиковую карту сервиса

Деньги можно получить с помощью виртуальной карточки по специальному коду. Новая услуга пригодится, когда, например, понадобится срочно снять наличные, а банковской карты не окажется под рукой.

Райффайзенбанк стал первым в России партнером «Яндекс.Денег», в банкоматах которого можно снять наличные с электронных кошельков.

Услуга доступна пользователям, прошедшим полную идентификацию в «Яндекс.Деньгах». За один раз можно снять от 500 до 5 тыс. рублей, за сутки — до 30 тыс. рублей, за месяц — до 150 тыс. Сумма должна быть кратна 500.

«С помощью новой услуги мы вместе с Райффайзенбанком стремимся дать владельцам электронных кошельков еще большую свободу действий: для снятия наличных теперь достаточно только смартфона. Сейчас услуга доступна в десктопной и мобильной версиях сайта «Яндекс.Денег», в дальнейшем мы добавим ее и в мобильное приложение. Мы планируем развивать эту услугу, чтобы в будущем она была доступна в банкоматах и других популярных в стране банков», — цитирует пресс-служба компании менеджера по продуктам «Яндекс.Денег» Марию Пелешенко.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно на сайте «Яндекс.Денег» выбрать «Получение наличных в банкомате без карты», указать сумму снятия и ввести платежный пароль. Сервис покажет восьмизначный номер и одновременно отправит его на электронную почту пользователя. «Яндекс.Деньги» также создадут одноразовую виртуальную карту и пришлют СМС с ее пин‑кодом.

В банкомате Райффайзенбанка нужно выбрать пункт «Получить наличные без карты», ввести номер, пин‑код — и можно забирать деньги.

Получить наличные можно в любом из 2 тыс. банкоматов Райффайзенбанка в более чем 44 городах шести федеральных округов России.