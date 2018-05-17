В Мостовском районе назначены экспертизы по делу об убийстве женщины

Следственный комитет прокомментировал ход расследования убийства жительницы Мостовского района

На теле 40-летней женщины нашли иные телесные повреждения, о которых 16-летний подозреваемый в ее убийстве не рассказал. Для установления точной причины смерти женщины, а также характера повреждений (прижизненный либо посмертный) следователем назначены судебно-медицинская и генетические экспертизы.

Подозреваемый находится под стражей. Устанавливается, имелись ли у него соучастники, в этом направлении проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователь допрашивает свидетелей и родственников погибшей.

«Самым тщательным образом проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления по краю», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру,следствие полагает, что вечером 13 мая 16-летний юноша с местными жителями отдыхал в кафе в поселке Псебай. После он предложил 40‑летней знакомой провести ее до дома. Позже он рассказал, что они были пьяны и по пути до дома подросток и женщина поссорились. Он ударил ее камнем по голове, женщина упала. После этого подросток задушил оппонентку, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело.