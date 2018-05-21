Вице-премьер Гордеев станет куратором Минприроды — РБК

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В новом составе правительства России Министерство природных ресурсов и экологии будет курировать вице-премьер Алексей Гордеев, ответственный за агропромышленный комплекс

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд источников.

21 мая Гордеев представил коллективу нового руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Обычно тот вице-премьер, который представляет министра, — курирует ведомство», — аргументировал корреспонденту РБК сотрудник Минприроды.

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Однако Гордеев отметил, что представляет нового министра по поручению премьера Дмитрия Медведева, не называя себя куратором Минприроды, отметил источник РБК.

Ранее сферу сельского хозяйства курировал вице-премьер Аркадий Дворкович, природопользованием занимался Александр Хлопонин, которые не вошли в новый состав правительства.

С 2000 по 2004 год Алексей Гордеев совмещал должности вице-премьера и министра сельского хозяйства. До 2009 года занимал пост руководителя Минсельхоза.

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Как сообщали Юга.ру, 18 мая стало известно, что Александр Ткачев покинет пост министра сельского хозяйства РФ. До этого предполагалось, что его место займет Алексей Гордеев, предложенный на пост вице-премьера. Позже он сказал, что не хочет совмещать две должности. В итоге главой Минсельхоза стал Дмитрий Патрушев.

Кадровые перестановки Министерство природных ресурсов и экологии РФ Министерство сельского хозяйства РФ политика Сельское хозяйство
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