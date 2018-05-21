Вице-премьер Гордеев станет куратором Минприроды — РБК

В новом составе правительства России Министерство природных ресурсов и экологии будет курировать вице-премьер Алексей Гордеев, ответственный за агропромышленный комплекс

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд источников. 21 мая Гордеев представил коллективу нового руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Обычно тот вице-премьер, который представляет министра, — курирует ведомство», — аргументировал корреспонденту РБК сотрудник Минприроды.

Однако Гордеев отметил, что представляет нового министра по поручению премьера Дмитрия Медведева, не называя себя куратором Минприроды, отметил источник РБК. Ранее сферу сельского хозяйства курировал вице-премьер Аркадий Дворкович, природопользованием занимался Александр Хлопонин, которые не вошли в новый состав правительства. С 2000 по 2004 год Алексей Гордеев совмещал должности вице-премьера и министра сельского хозяйства. До 2009 года занимал пост руководителя Минсельхоза.