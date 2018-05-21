В городах ЧМ-2018 перенесут сроки отключения горячей воды
В городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды
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В городах-организаторах не будут отключать воду в районах, где находятся стадионы, тренировочные базы и гостиницы, где будут размещаться футболисты и болельщики.
Ежегодные летние отключения горячей воды проводят для плановой проверки, ремонта труб и их подготовки к отопительному сезону, эти работы нельзя отменять, передают «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.
В регионах уже определились, переносить отключения на период до старта турнира или после его завершения. Так, в центральных районах Ростова-на-Дону плановые работы на подземных коммуникациях проведут после ЧМ.
Кроме того, в ряде городов перенесут земляные работы возле гостиниц и по пути к стадионам.
По правилам СанПиНа, плановые отключения горячей воды не должны превышать 14 суток.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов и Сочи.
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