В городах ЧМ-2018 перенесут сроки отключения горячей воды

В городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды

В городах-организаторах не будут отключать воду в районах, где находятся стадионы, тренировочные базы и гостиницы, где будут размещаться футболисты и болельщики.

Ежегодные летние отключения горячей воды проводят для плановой проверки, ремонта труб и их подготовки к отопительному сезону, эти работы нельзя отменять, передают «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

В регионах уже определились, переносить отключения на период до старта турнира или после его завершения. Так, в центральных районах Ростова-на-Дону плановые работы на подземных коммуникациях проведут после ЧМ.