В Краснодаре начались плановые отключения горячей воды

В Краснодаре с 14 мая начались временные отключения горячей воды в многоквартирных домах

Отключение горячего водоснабжения связано с профилактическими ремонтными работами на Краснодарской ТЭЦ.

«Началась активная подготовка к зиме. Эти работы необходимы для стабильного теплоснабжения жителей во время отопительного сезона 2018 — 2019 годов», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Отключения горячей воды будут происходить в микрорайонах Комсомольском, Пашковском, Гидростроителей, Черемушки, а также в центральной части города, ограниченной улицами Красина, Горького, Суворова, Кубанской Набережной.

По данным главного инженера филиала АТЭК «Краснодартеплоэнерго» Алексея Палатова, ремонт запланирован на 70 центральных и индивидуальных пунктах. Теплоэнергетики заменят изоляцию на надземных теплотрассах.

Специалисты заменят устаревшее оборудование на современное на ряде котельных. После модернизации вырастет мощность котлов. Отмечается, что это скажется на качестве отопления. Кроме того, выполнят работы по «закольцовке» сетей. Это позволит избежать возможных сбоев в подаче горячей воды в случае нештатных ситуаций предстоящей зимой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, отключения горячей воды коснутся более 500 домов. График опубликован на сайте «ГУК-Краснодар».