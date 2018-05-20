Исполнителями теракта в церкви в Грозном стали три уроженца Чечни и житель Ингушетии — СМИ

Чечня

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Теракт в православной церкви в Грозном совершили уроженцы Чечни Амир Юнусов, Али Юнусов и Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев

Об этом пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сообщается, что Амир и Али Юнусовы являлись родными братьями. Им и Ахмеду Цечоеву было по 18 лет, Микаилу Элисултанову — 19 лет. Уточняется, что трое убитых жителей Чечни являются выходцами из селения Гелдаган Курчалоевского района и поселка Аргунский (Алхан-Чурт) под Грозным.

Как сообщали Юга.ру, в Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила. По факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теракт Терроризм
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