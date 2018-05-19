СК возбудил уголовное дело после нападения на церковь в Грозном

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном

Дело возбудили по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Убиты двое полицейских, охранявших церковь, еще двое ранены. Также погиб еще один человек, его личность устанавливается.

В СК подчеркнули, что действия полиции помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, глава Чечни рассказал о том, что были убиты четыре боевика.