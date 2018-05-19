Кадыров сообщил об убийстве боевиков, которые планировали захватить православный храм

Чечня

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В Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время спецоперации погибли двое полицейских и один из прихожан церкви. По словам Кадырова, у боевиков был обрез, ножи и топорики, а также 10 бутылок с горючей смесью.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из Западных стран», — цитирует главу Чечни «Медуза».

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на местных жителей пишет, что 19 мая в районе церкви была стрельба. Очевидцы рассказали о человеке, который стоял на крыше окруженного полицией дома. Ближайшие улицы были перекрыты.

Как сообщали Юга.ру, 18 февраля в Кизляре мужчина открыл стрельбу из ружья по людям, которые вышли из православного храма. Пять человек погибли, четверо были ранены.

Подробности нападения на храм в Кизляре читайте в нашем сюжете.

Антитеррор Рамзан Кадыров
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