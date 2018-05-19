Кадыров сообщил об убийстве боевиков, которые планировали захватить православный храм

В Грозном убили четырех боевиков, пытавшихся захватить прихожан в православной церкви Архангела Михаила

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время спецоперации погибли двое полицейских и один из прихожан церкви. По словам Кадырова, у боевиков был обрез, ножи и топорики, а также 10 бутылок с горючей смесью.

«Имеется оперативная информация, что приказ боевики получили из одной из Западных стран», — цитирует главу Чечни «Медуза».

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на местных жителей пишет, что 19 мая в районе церкви была стрельба. Очевидцы рассказали о человеке, который стоял на крыше окруженного полицией дома. Ближайшие улицы были перекрыты.