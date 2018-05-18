Глава «Магнита»: Мы балансируем между большим числом промоакций и дешевизной товаров повседневного спроса
Глава «Магнита» Хачатур Помбухчан выразил мнение, что сочетание промоакций с гибким регулированием цен на товары отличает торговую сеть от прямого конкурента — Х5 Retail Group
На пресс-конференции 18 мая гендиректор розничной сети «Магнит» ответил на вопрос по поводу промоактивности, скидок на товары в магазинах и гипермаркетах.
«Если наш основной конкурент предпочитает делать достаточно высокую долю промо, то мы стараемся балансировать между высокой долей промо и ценностным предложением по цене на товары повседневного спроса. У нас есть набор из 400 товаров повседневного спроса, на который цены гораздо ниже, чем у конкурента. Это стратегия, у каждого ретейлера она своя, — отметил Помбухчан. — Что касается постоянно растущей доли промо в магазинах, то, наверное, в какой-то степени эта ситуация подходит к своему пределу, потому что в магазинах «у дома» иметь долю промо 30–35% — просто нецелесообразно ни с точки зрения эффективности, ни с точки зрения привлекательности для покупателя. Фактически так ты заставляешь покупать только то, на что у тебя сегодня скидка, делая слишком большую разницу в цене между промоутируемыми и регулярными товарами».
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Как сообщали Юга.ру, 18 мая в краснодарском гипермаркете «Магнит» провели акцию с участием звезды мирового футбола Роналдиньо, при содействии которого итальянское дизайнерское бюро разработало линейку товаров для российских покупателей, в нее вошли рюкзаки, сумки, мячи и другие аксессуары.
На пресс-конференции, посвященной мероприятию, Хачатур Помбухчан заявил о планах ретейлера обойти своего ближайшего конкурента по размеру выручки и рассказал, что проведение акций лояльности приносит «Магниту» до 4% роста оборота.
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