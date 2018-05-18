Глава «Магнита»: Мы балансируем между большим числом промоакций и дешевизной товаров повседневного спроса

Глава «Магнита» Хачатур Помбухчан выразил мнение, что сочетание промоакций с гибким регулированием цен на товары отличает торговую сеть от прямого конкурента — Х5 Retail Group

На пресс-конференции 18 мая гендиректор розничной сети «Магнит» ответил на вопрос по поводу промоактивности, скидок на товары в магазинах и гипермаркетах.

«Если наш основной конкурент предпочитает делать достаточно высокую долю промо, то мы стараемся балансировать между высокой долей промо и ценностным предложением по цене на товары повседневного спроса. У нас есть набор из 400 товаров повседневного спроса, на который цены гораздо ниже, чем у конкурента. Это стратегия, у каждого ретейлера она своя, — отметил Помбухчан. — Что касается постоянно растущей доли промо в магазинах, то, наверное, в какой-то степени эта ситуация подходит к своему пределу, потому что в магазинах «у дома» иметь долю промо 30–35% — просто нецелесообразно ни с точки зрения эффективности, ни с точки зрения привлекательности для покупателя. Фактически так ты заставляешь покупать только то, на что у тебя сегодня скидка, делая слишком большую разницу в цене между промоутируемыми и регулярными товарами».