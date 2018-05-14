В Краснодаре пресекли незаконное оборудование фундамента под восьми ларьками

В Краснодаре 12 и 13 мая провели рейды по пресечению незаконного переоборудования ларьков в капитальные строения

Новые факты в борьбе за демонтаж 33 киосков на тротуарах и зеленых зонах Краснодара обсудили на совещании, которое провел первый вице-мэр Сергей Васин.

«Рейды по пресечению проведения незаконных строительных работ на этих объектах с участием городских служб, сотрудников полиции, будут продолжены. Еще раз предупреждаем тех, кто решил действовать мошенническим способом — за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание также ждет тех, кто будет принимать участие в проведении незаконных работ», — сказал Васин.

По данным начальника управления муниципального контроля Дмитрия Водолацкого, работы на восьми объектах приостановлены. В прошлые выходные на проспекте Чекистов, 27 павильон пытались поставить на недавно залитый фундамент, однако эту попытку пресекли сотрудники полиции. Объект отключили от сетей электроснабжения.

Ранее задержали водителя КамАЗа, который участвовал в заливке фундамента одного из киосков на улице Атарбекова. Чтобы выполнить работы, большегруз заехал на тротуар. По оценке департамента транспорта и дорожного хозяйства, он нанес ущерб пешеходной зоне на общую сумму 17 тыс. рублей. По решению суда 12 мая водителя арестовали на неделю.

По линии департамента транспорта зафиксировали факт незаконного разрытия земли рядом с одним из незаконных ларьков на улице Ставропольской. По факту составили административный протокол.

В конце прошлой недели владельцы павильонов попытались по восьми адресам оборудовать под ларьками фундаменты и таким образом создать видимость капитальных строений. По словам специалистов, эти действия связаны с судебными процессами. Владельцы ларьков таким образом пытаются ввести в заблуждение суд.

Всего иски поданы по 33 адресам. По 12 ларькам в судах первой инстанции приняли решения о погашении права собственности. Но сами решения еще не вступили в законную силу, так как не прошли положенные по закону сроки с момента их вынесения. Еще 21 иск рассматривают в судах первой инстанции и по 12 делам назначена экспертиза, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.