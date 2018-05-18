Мэр Краснодара поручил оборудовать новые пляжи в городе

Глава Краснодара Евгений Первышов поручил изучить возможности для открытия новых общедоступных мест для купания в городе

«В Краснодаре уже более 1 млн жителей, при этом единственное общедоступное место для купания — комплекс из трех небольших бассейнов. Необходимо еще раз изучить и проработать все возможности по организации открытых зон для пляжного отдыха. Провести вместе с Роспотребнадзором тщательные лабораторные пробы воды на всех участках, где есть подходящие прибрежные территории. В первую очередь — в городских парках, где есть выход к водоемам. Не нужно подходить к этой работе формально, ведь запретить — самое простое», — сказал Первышов.

Мэр отметил, что до начала летних каникул остается менее двух недель. В связи с этим необходимо еще раз провести инструктажи и уроки безопасности в школах.

Первышов осмотрел пляж для активного отдыха, расположенный в районе парка имени 30-летия Победы, а также общедоступные бассейны. Их уже начали готовить к открытию. Глава города поручил завершить эти работы до 1 июня. По его словам, необходимо изучить возможность создания дополнительной волейбольной площадки, воркаут-зоны, места для проведения фестиваля граффити.

Заместитель начальника городского управления по физкультуре и спорту Борис Тихоненко рассказал, что прошлым летом бассейны посетили более 2 тыс. человек. В этом году отдыхающих ожидается больше, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в августе 2016 года открыли первый городской пляж.