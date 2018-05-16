На Кубани оборудуют пляжи для купания в селах и станицах

В Краснодарском крае в сельской местности оборудуют места для купания

Начальник ГУ МЧС РФ по краю Александр Тарарыкин сообщил, что летом большая часть происшествий на воде происходит не на морском побережье, а в степной зоне. По его словам, на реках и озерах недостаточно благоустроенных пляжей. В 25 муниципалитетах края в степных зонах нет ни одного пляжа. Только в Кореновском районе оборудованы места для купания.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил оборудовать пляжи в сельской местности. Он пояснил, что организованные места купания всегда были в станицах. Их должны восстановить главы муниципалитетов. По мнению Кондратьева, необходимо объединить усилия профильных министерств и ведомств, привлечь бизнес, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.