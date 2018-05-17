СКР сообщил подробности дела об убийстве в Адыгее матери бывшего вице-губернатора Кубани

Стали известны подробности уголовного дела о нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака

Как сообщали Юга.ру, нападение произошло в ауле Псейтук. В результате погибла мать Мурата Ахеджака, отец и сестра в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

По подозрению в нападении в поселке Яблоновском 15 мая задержали ранее судимых краснодарцев — 50‑летнего Сергея Пономарева и 34‑летнего Ивана Кононенко. 17 мая Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес решение об их аресте.

«По версии следствия, указанные лица в ночь на 9 мая прибыли к домовладению, расположенному по улице Короткой аула Псейтук, где проживали родители и сестра бывшего вице-губернатора Краснодарского края, и тайно проникли внутрь жилища. Они напали на спящих членов семьи, обездвижили их пластиковыми хомутами и скотчем, вскрыли сейф, обыскали домовладение, и, завладев денежными средствами, покинули место преступления», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве добавили, что сейчас жизнь потерпевших вне опасности. Расследование продолжается, им занимается Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.