Капитана задержанного в Крыму украинского судна арестовали

Крым

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Капитана украинского рыболовецкого судна, задержанного российскими пограничниками в Черном море у берегов Крыма, 17 мая взяли под стражу

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по Республике Крым. Отмечается, что в случае доказательства вины капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщали Юга.ру, в Черном море 4 мая пограничники задержали украинское судно, которое вело незаконный промысел камбалы. Сети были расставлены в экономической зоне РФ. В отношении капитана возбудили уголовное дело.

Браконьерство Пограничники Рыболовство Суд
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