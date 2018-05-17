Капитана задержанного в Крыму украинского судна арестовали

Капитана украинского рыболовецкого судна, задержанного российскими пограничниками в Черном море у берегов Крыма, 17 мая взяли под стражу

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ РФ по Республике Крым. Отмечается, что в случае доказательства вины капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщали Юга.ру, в Черном море 4 мая пограничники задержали украинское судно, которое вело незаконный промысел камбалы. Сети были расставлены в экономической зоне РФ. В отношении капитана возбудили уголовное дело.