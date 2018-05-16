В отношении капитана задержанного в Крыму украинского судна возбудили уголовное дело

В отношении капитана украинского судна, которое задержали в Черном море из-за незаконного промысла камбалы, возбудили уголовное дело

Установлено, что накануне задержания украинские моряки расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан. Добыча этой рыбы с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена.

По данным ФСБ, в результате спасли и выпустили в море более 160 экземпляров камбалы, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катран. Однако 46 морских свиней, 17 камбал и две акулы погибли в сетях.

На судно наложили арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.

Как сообщали Юга.ру, в Черном море 4 мая пограничники задержали украинское судно, которое вело незаконный промысел камбалы. Сети были расставлены в экономической зоне РФ.