В Краснодаре в июле завершат ремонт улицы Яснополянской

В Краснодаре в июле планируют завершить ремонтные работы на улицах Восточно-Кругликовской, Уссурийской и Яснополянской

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Это не просто асфальтирование и тротуары. Все гораздо масштабнее. Самое сложное — коммуникации под землей, особенно коллектор и ливневка. И тут большая часть работы уже сделана», — написал он.

По словам Вербицкого, новая ливневка решила главную проблему Усурийской. Теперь на дороге не будет скапливаться вода во время дождей. Рабочие сделали широкий тротуар. Также нет сточной канавы, которая окружала забор школы.

«График выдерживается, и есть все, чтобы завершить все работы раньше срока контракта. Если там прописан декабрь, то уже сейчас подрядчик вышел на серьезное опережение по темпам», — сказал глава города Евгений Первышов.

Вербицкий добавил, что при хороших погодных условиях новая дорога на Восточно-Кругликовской, Яснополянской и Уссурийской будет готова.