В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской начали монтаж инженерных коммуникаций

В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской начали работы по переносу и монтажу инженерных коммуникаций

Ремонт ведут на участке от улицы Домбайской до Черкасской.

«Капитальный ремонт улицы Восточно-Кругликовской продолжают согласно графику. Сейчас специалисты устанавливают бордюры и делают тротуары. Кроме того, на разных участках улицы Восточно-Кругликовской продолжают работы по переносу и монтажу инженерных коммуникаций, в том числе — водопроводных, электро- и других сетей», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он отметил, что параллельно устанавливают опоры уличного освещения. Также выполняют работы по устройству слоев основания дороги на улице Яснополянской на участке от Уссурийской до Домбайской. В марте возобновили проезд на улице Уссурийской от Яснополянской до Российской после укладки конструктивного слоя асфальтобетонного покрытия. Планируется, что последний слой асфальтобетона нанесут вместе с асфальтированием дороги на улице Восточно-Кругликовской.

Все работы на этом участке улично-дорожной сети ведут в рамках капитального ремонта улиц Восточно-Кругликовской и Яснополянской. Полностью капремонт планируют завершить к августу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.