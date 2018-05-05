В Краснодаре начали укладывать нижний слой асфальта на улице Яснополянской

В Краснодаре на участке улицы Яснополянской от Уссурийской до Домбайской 5 мая начали укладку нижних слоев асфальта

Перед этим на Яснополянской подготовили основания проезжей части. Асфальтирование всего промежутка от Уссурийской до Домбайской планируется завершить в течение двух недель, сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Ранее в рамках капремонта улицы Восточно-Кругликовской уложили нижние слои асфальта на улице Уссурийской от 1-го Мая до Яснополянской.

Финишный слой асфальта на участках Восточно-Кругликовской, где идет ремонт, уложат на всех промежутках одновременно6 передает пресс-служба администрации Краснодара.

На участках ремонтируемой улицы продолжается монтаж столбов и линий уличного освещения, дренажной канализации. Специалисты устраивают тротуары и устанавливают бордюры, а также проводят врезки в инженерные сети.

Как сообщали Юга.ру, 11 апреля на Восточно-Кругликовской стартовали работы по монтажу инженерных коммуникаций, а 19 апреля на Яснополянской от Уссурийской до Домбайской начали готовить дорожное основание перед укладкой асфальта.