В Краснодаре в мае завершат ремонт 13 участков дорог

На 13 участках улиц Краснодара к концу мая завершат ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Сейчас в городе ремонтируют дороги на 48 из 63 объектов, попавших в план на 2018 год. Среди них улица Гимназическая от Коммунаров до Леваневского, Индустриальная от Захарова до Красина, Бабушкина от Красной до Академика Трубилина, Комсомольская от Тюляева до Кирова, Гаврилова от Красных Партизан до Красной, Автолюбителей от Мачуги до Невкипелого.

Заместитель главы Краснодара Артем Доронин рассказал, что ремонт идет с опережением графика, однако это не скажется на качестве, ход работ находится под контролем специалистов городской администрации.

В мае планируется завершить работы на 13 участках: улица Малолагерная от Ленина до Октябрьской в станице Старокорсунской, четная сторона улицы Трамвайной от Мачуги до Ставропольской, улица Железнодорожная от Базовской Дамбы до Переходной, 1-й и 2-й проезды Стасова от Новой до Бургасской, а также несколько улиц в поселке Индустриальном и другие.

Как сообщали Юга.ру, 26 апреля начался ремонт Привокзальной площади. Работы проведут в три этапа, на первом из них полностью закрыли движение на половине площади, там ликвидировали просадки основания «дорожной одежды», специалисты укладывают асфальтобетонные слои, собщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На Зиповском кольце продолжаются работы по преобразованию кольца на Т-образный перекресток, которые начались 23 апреля. К 11 мая там завершили демонтаж зеленых островов.

По плану на 2018 год, в краевом центре отремонтируют 63 участка улиц общей протяженностью более 70 км, среди них — путепроводы на улицах Тихорецкой и Офицерской. График проведения ремонта дорог опубликован на сайте городской администрации.