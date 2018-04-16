В Краснодаре временно ограничат въезд на Привокзальную площадь

В Краснодаре с 24 апреля ограничат въезд автомобилей на Привокзальную площадь

Ограничение введут в связи с началом ремонта площади.

«Привокзальная площадь вокзала "Краснодар-1" — один из важных и ответственных объектов в рамках федерального проекта в этом году. С 24 апреля начнется первый этап реконструкции площади, будет полностью закрыта одна ее половина. Затем, после окончания первого этапа, подрядчики приступят ко второй части. Все работы планируют завершить в июне. Горожан и гостей краевого центра просят с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Планируется, что на Привокзальной площади отремонтируют асфальтобетонное покрытие и частично заменят основание дороги. Рабочие модернизируют систему въезда и выезда с территории платной муниципальной парковки. Для водителей организуют третий выезд с восточной стороны.

Работы проведут в два этапа. В этот период будет частично закрыта платная муниципальная парковка и ограничено движение машин и рейсовых автобусов. При этом остановка и стоянка автобусов, которые осуществляют междугородние и пригородные пассажирские перевозки, будет организована в границах платной парковки. На ней будет выделена часть мест для стоянки частных автомобилей.

Парковать машины можно будет на стоянках, расположенных в районе вокзала «Краснодар-1». Они находятся по четной стороне улицы Гоголя в районе дома № 158, в районе домов № 9 и № 11 на Привокзальной площади, на Железнодорожной от Базовской дамбы до Гоголя, в районе дома № 3 на Железнодорожной, на Базовской дамбе от Суворова до Ленина, на Товарной от переулка Глиняного до Мира, на Ленина от Братьев Дроздовых до Суворова, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.