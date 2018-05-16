В аэропорту Сочи к ЧМ-2018 ожидается увеличение пассажиропотока на 40%

В Сочи таможенный контроль пройдут около 6 тыс. болельщиков чемпионата мира по футболу

«Для участия в чемпионате мира по футболу в Сочи ожидается прибытие около 140 представителей футбольных команд. На сегодняшний день также имеется предварительная информация о прибытии около 6 тыс. иностранных болельщиков, техперсонала, представителей СМИ», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Ориентировочно на курорт прибудет 39 международных авиарейсов, как чартерных, так и регулярных — из Австрии, Польши, Испании, Португалии, Парижа, Бельгии, Турции, Германии, Израиля, Ирана и других стран. Увеличение пассажиропотока прогнозируется в среднем на 40%. Пропускная способность в воздушном пункте пропуска составляет до 500 пассажиров в час.

«В багаже и ручной клади пассажиры привезут спортивное снаряжение, форму и видеооборудование. Поступающие грузы будут оформляться по специальной таможенной процедуре без уплаты таможенных пошлин и сборов», — отметили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, в жилом секторе курорта начались массовые проверки, в ходе которых жителей Сочи и туристов проверяют на наличие регистрации.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На сочинском стадионе «Фишт» 15, 18, 23 и 26 июня состоятся игры группового этапа, поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.