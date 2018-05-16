В жилом секторе Сочи начались массовые проверки регистрации граждан перед ЧМ-2018

В Сочи перед стартом чемпионата мира по футболу устроят массовую проверку жилого сектора на наличие у граждан регистрации на курорте

В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что проверки уже начались, они продлятся до 20 июля. Все, кто проживает в Сочи без регистрации или прибывает в город, должны оформить регистрацию в соответствии с требованиями указа президента «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу 2018 года».

Так, с 25 мая необходимо будет зарегистрироваться в течение трех дней со дня прибытия. Подавать документы можно либо в МФЦ, либо в паспортные столы, которые в период мундиаля будут работать без выходных.

Как сообщали Юга.ру, с 25 мая по 25 июля в Сочи будет действовать особый порядок регистрации туристов.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.