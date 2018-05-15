Скульптура авторства краснодарца Валерия Казаса размещена в парке Москвы
Композицию «Камни. Rocks» известного краснодарского скульптора Валерия Казаса установили в парке Горького в Москве
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Официальное открытие состоится 16 мая. Скульптура будет размещена в парке на срок до 12 месяцев.
Как сообщали Юга.ру, 31 октября московский Музей современного искусства «Гараж» объявил имена лауреатов грантовой программы музея 2017/2018 года. В этом году поступило 355 заявок, из которых жюри отобрало восемь победителей. Грант Signet Land Art на создание произведения для парка Горького получил художник из Краснодара Валерий Казас.
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18 января в городской администрации мэр Евгений Первышов встретился с художниками из культурного центра «Типография». Директор «Типографии» Олег Сафронов представил главе города эскизы городских арт-объектов местных художников, скульпторов и архитекторов. Среди них проекты Валерия Казаса, арт‑группировки ЗИП, Эльдара Ганеева, Виктора Линского, Натальи Машталир и Романа Санкова.
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