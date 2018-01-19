Мэр Краснодара обсудил проекты новой городской скульптуры с художниками «Типографии»

В администрации Краснодара мэр Евгений Первышов встретился с художниками из культурного центра «Типография» для обсуждения проектов новой городской скульптуры

Встреча прошла 18 января в рамках обсуждения федеральной программы «Комфортная городская среда». Директор «Типографии» Олег Сафронов представил главе города эскизы городских арт-объектов местных художников, скульпторов и архитекторов. Среди них проекты Валерия Казаса, арт-группировки ЗИП, Эльдара Ганеева, Виктора Линского, Натальи Машталир и Романа Санкова.

Эскизы арт-объектов были рассмотрены в рамках следующих локаций: Вишняковский сквер, сквер возле кинотеатра «Болгария», сквер «Молодежный» на КСК, Чистяковский сквер, а также сквер на улице Дальней. Первышов положительно оценил представленные эскизы и предложил художникам выбрать проект, который станет пилотным. Его планируют установить в Краснодаре уже весной-летом 2018 года.

«Я до сих пор нахожусь в ощущении нереальности произошедшего. Что уж говорить про авторов. Отдельно приятно удивлен невмешательству в процесс выбора эскизов и сквера для размещения скульптур, — сказал директор «Типографии». — На мой взгляд, это единственно правильная позиция — дать автору самостоятельно решить, какие выбрать средства выражения, форму, материал, угол просмотра и прочие составляющие работы. Доверие — важная часть творческого заказа. С другой стороны, художники, получившие в последнее время все мыслимые награды в области современного искусства, заслуживают доверия. Я уверен, что подобные работы — атмосферные, заметные, без какой то назидательной функции — отвечают духу времени, станут определенными маркерами современного Краснодара, сформируют облик города, и рад, что администрация и мэр тоже чувствуют это».

Как сообщали Юга.ру, 11 декабря Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог современных арт-объектов для благоустройства города.