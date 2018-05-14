Путин в Сочи встретился с новым премьером Армении Пашиняном. А еще с Лукашенко и Назарбаевым

Краснодарский край, В мире

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Президент России Владимир Путин 14 мая в рамках саммита Евразийского экономического союза провел встречи с зарубежными главами государств

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Состоялась первая встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на высокую должность председателя Правительства республики.

«В начале встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении это более 25%. Российские капиталовложения составляют 35% всех иностранных инвестиций в Армению. В последнее время наблюдается рост товарооборота на 25%. Опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок. Рост составил за предыдущие месяцы 38%. Это очень хорошая динамика, и я рассчитываю на то, что нам удастся не только это сохранить, но и преумножить», — сказал российский лидер.

Он пожелал Пашиняну успехов на посту руководителя правительства. Премьер Армении подчеркнул стратегическую важность отношений с Россией.

«У нас есть большая энергия дать новый импульс армяно-российским отношениям и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся развивать эти отношения в военно-технической отрасли, а также в других сферах. Сейчас очень много туристов из России приезжают в Армению, это очень приятно. Мы очень высоко ценим ту сбалансированную позицию, которую Россия имела во время нашего внутриполитического кризиса», — сказал Пашинян.

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Затем Путин провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский президент отметил, что отношения с республикой укрепляются. Уже подготовлены важные документы в развитие взаимодействия, в том числе основные ориентиры макроэкономической политики на 2018 — 2019 годы.

После этого состоялась встреча Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны отметили увеличение товарооборота.

«В экономике в прошлом году мы имели хороший результат: плюс 30,5% роста товарооборота. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана. Хочу отметить и рост прямых инвестиций России в казахстанскую экономику», — сказал Путин.

Назарбаев добавил, что товароооборот между государствами составил более 16 млрд долларов. Он уточнил, что создание совместных предприятий идет с нарастающим итогом.

Также глава российского государства провел переговоры с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Они обсудили ряд направлений для сотрудничества, в том числе, в экономической сфере, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

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Как сообщали Юга.ру, в Сочи 14 мая стартовал саммит Евразийского экономического союза. На нем будут обсуждать вопросы торговли, энергетики, экономики и медицины.

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