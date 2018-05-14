Путин в Сочи встретился с новым премьером Армении Пашиняном. А еще с Лукашенко и Назарбаевым

Президент России Владимир Путин 14 мая в рамках саммита Евразийского экономического союза провел встречи с зарубежными главами государств

Состоялась первая встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на высокую должность председателя Правительства республики.

«В начале встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Армении — это более 25%. Российские капиталовложения составляют 35% всех иностранных инвестиций в Армению. В последнее время наблюдается рост товарооборота на 25%. Опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок. Рост составил за предыдущие месяцы 38%. Это очень хорошая динамика, и я рассчитываю на то, что нам удастся не только это сохранить, но и преумножить», — сказал российский лидер.

Он пожелал Пашиняну успехов на посту руководителя правительства. Премьер Армении подчеркнул стратегическую важность отношений с Россией.

«У нас есть большая энергия дать новый импульс армяно-российским отношениям — и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся развивать эти отношения в военно-технической отрасли, а также в других сферах. Сейчас очень много туристов из России приезжают в Армению, это очень приятно. Мы очень высоко ценим ту сбалансированную позицию, которую Россия имела во время нашего внутриполитического кризиса», — сказал Пашинян.