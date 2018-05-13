Президент Молдавии в Сочи планирует встретиться с Путиным и Пашиняном
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что отправляется в Сочи, чтобы принять участие в заседании ЕАЭС и провести рабочие встречи с президентами России, Беларуси и Казахстана, а также премьером Армении
«Вылетаю в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского кономического совета. На саммите запланированы двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — написал Додон на своей странице в Facebook.
Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Предусматриваются двусторонние встречи Путина со всеми главами государств, которые приедут на заседание, куда в качестве гостя приглашен и Игорь Додон, сообщает РИА «Новости».
Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно, что Владимир Путин 18 мая встретится в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении принять участие в саммите ЕАЭС в Сочи и встретиться там с Владимиром Путиным.
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