В Сочи стартует саммит ЕАЭС

Краснодарский край

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В Сочи 14 мая стартует саммит Евразийского экономического союза

Президент Владимир Путин впервые после инаугурации встретится с зарубежными главами государств. Он проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На саммите будут обсуждать вопросы торговли, энергетики, экономики и медицины.

«Это первая в текущем году встреча глав государств — членов ЕврАзЭС и в общем-то первый контакт нашего президента после инаугурации с лидерами ближайших союзных государств. В этой связи помимо участия в заседании совета предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на заседание», — цитирует исполняющего обязанности помощника президента РФ Юрия Ушакова RT.

Как сообщали Юга.ру,на 18 мая запланирована встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи.

Владимир Путин Международное сотрудничество Сочи
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