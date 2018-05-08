Оппозиционер Никол Пашинян избран премьер-министром Армении

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян 8 мая избран премьер-министром Республики Армения на специальном заседании парламента страны

За Пашиняна отдали свои голоса 59 депутатов, против высказались 42 парламентария, передает RT.

Кандидатуру Пашиняна утвердили со второго раза. 1 мая оппозиционера, за которого проголосовали фракции «Елк», «Дашнакцутюн» и «Царукян», не поддержали представители правящей Республиканской партии, занимающей большинство мест в парламенте Армении. Паншиян набрал 45 голосов при необходимых 53.

После этого возобновились массовые протесты: сторонники оппозиции перекрыли дороги в аэропорт, было приостановлено движение поездов. В результате республиканцы согласились провести повторные выборы премьер-министра 8 мая, на которые снова выдвинули кандидатуру Никола Пашиняна.