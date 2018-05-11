В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Пашиняна в Сочи

Президент России Владимир Путин 14 мая проведет в Сочи первую встречу с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Переговоры между Путиным и Пашиняном состоятся в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС). Это будет первая встреча глав двух государств после того, как в Армении изменилась политическая система.

«Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров в Сочи будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также некоторые актуальные вопросы региональной безопасности, — рассказал исполняющий обязанности помощника президента Юрий Ушаков. — Я не думаю, что сразу будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества, но какие-то темы, естественно, могут быть затронуты, какие-то вопросы произнесены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее».

По мнению Ушакова, позиции России и Армении по поводу международной и региональной повестки дня близки или совпадают. Помощник президента добавил, что интенсивные контакты двух стран по линии Министерства иностранных дел способствуют координации в сфере внешней политики, в том числе в рамках ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и других многосторонних организаций, передает ТАСС.