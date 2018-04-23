Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку после массовых протестов

Серж Саргсян, который 17 апреля занял пост премьер-министра Армении, 23 апреля объявил об отставке

13 апреля в Армении начались акции против избрания премьером Сержа Саргсяна, которого ранее дважды избирали президентом государства — в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция во главе с депутатом Николом Пашиняном обвинила Саргсяна в неэффективном управлении страной и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». В этот же день парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьер-министром. Ранее он провел конституционную реформу, после вступления которой глава кабмина будет обладать самыми широкими полномочиями, а за президентом останутся церемониальные функции.

22 апреля Пашиняна и еще двух оппозиционных депутатов задержали по обвинению в проведении незаконных митингов. После этого протесты в Ереване приобрели более масштабный характер, на митинги вышли тысячи граждан: по оценкам полиции — 35 тыс. человек, оппозиция заявила о 160 тыс. участников, передает «Интерфакс». 23 апреля Пашиняна и двоих его сторонников освободили из СИЗО.

Днем пресс-служба правительства Армении распространила заявление, в котором Саргсян «в последний раз» обратился к гражданам, в том числе к протестантам.

«Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — приводит слова Саргсяна RT.

После отставки Сержа Саргсяна Никол Пашинян пообещал, что в 17:30 состоится «победный митинг» его сторонников, передает РИА «Новости».