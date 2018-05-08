Пашинян заявил о намерении встретиться с Путиным 14 мая в Сочи

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении принять участие в саммите ЕАЭС в Сочи и встретиться там с президентом России Владимиром Путиным

«Я надеюсь, что состоится двусторонняя встреча, но в саммите ЕАЭС обязательно приму участие», — цитирует Пашиняна «Спутник Армении».

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом России, премьер сказал: «Конечно, я планирую встретиться с Владимиром Путиным 14 мая в Сочи».

Напомним, 8 мая лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении.

Российский лидер направил ему поздравительную телеграмму.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

И. о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва рассчитывает на участие Армении в саммите ЕАЭС.

«Мы ожидаем участия Армении в саммите. Безусловно, это очень важный участник, важный партнер», — передает ТАСС слова Пескова.

Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно, что Владимир Путин 18 мая встретится в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель.