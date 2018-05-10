Министр спорта Ростовской области: Спрос на билеты на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» превысил все ожидания

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что не ожидал такого высокого спроса на билеты на третий тестовый матч на новом стадионе «Ростов-Арена», куда допустят 45 тыс. болельщиков

«Спрос превысил предложения, не ожидали такого. На третий тестовый матч мы допускаем 45 тысяч болельщиков на стадион. Билеты быстро расходятся. Думали, чтобы была полная загрузка "Ростов-Арены" придется привлечь военных, школьников, студентов. Но этого не понадобилось. Отмечу, что 7 тысяч билетов мы отдали муниципалитетам, еще 3 тысячи выделили для фанатов обоих клубов и для детей-сирот. Остальные поступили в продажу», — рассказал Аракелян на пресс-конференции.

На момент выхода новости рядом с кассами стадиона «Олимп-2» образовалась очередь в 200 человек, люди жаловались не перекупщиков и на то, что им не хватает билетов.

Как сообщали Юга.ру, на третий тестовый матч, который пройдет на новом стадионе 13 мая, для фанатов организуют 140 бесплатных автобусов до стадиона. На шаттлах болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» и после ЧМ.

Из-за матча на центральных улицах города будет ограничено движение, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.