ФК «Ростов» начал онлайн-продажу билетов на третий тестовый матч

Ростовская область

Распечатать

Стартовала продажа билетов на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» и торжественное открытие стадиона 13 мая

Купить билеты на предстоящую игру можно через сервис онлайн-продаж с сегодняшнего дня или в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов-Арена» с 10 мая. 

«На игре "Ростов" — "Урал" будут продолжать тестировать все сервисы и службы "Ростов-Арены". Вместимость на матче составит около 40 тыс. зрителей (5 тыс. дополнительных временных мест будут установлены к ЧМ-2018). ФК "Ростов" убедительно просит вас не пользоваться сторонними сервисами по продаже билетов. Покупая билеты на сторонних сайтах вы рискуете столкнуться с мошенниками», — сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая изменится схема движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене».

Ростов-на-Дону ФК «Ростов»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Боец Нурмагомедов станет депутатом Народного собрания Дагестана
В выходные на Кубани ожидаются дожди и жара до 31 °С
Депутата из Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей
На Дону полицейские задержали мужчину по подозрению в хранении боеприпасов
В Сочи во время фестиваля болельщиков закроют проход на набережную
В Таганроге транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на ж/д вокзалах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале