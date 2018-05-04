ФК «Ростов» начал онлайн-продажу билетов на третий тестовый матч

Стартовала продажа билетов на третий тестовый матч на «Ростов-Арене» и торжественное открытие стадиона 13 мая

Купить билеты на предстоящую игру можно через сервис онлайн-продаж с сегодняшнего дня или в кассах стадионов «Олимп-2» и «Ростов-Арена» с 10 мая.

«На игре "Ростов" — "Урал" будут продолжать тестировать все сервисы и службы "Ростов-Арены". Вместимость на матче составит около 40 тыс. зрителей (5 тыс. дополнительных временных мест будут установлены к ЧМ-2018). ФК "Ростов" убедительно просит вас не пользоваться сторонними сервисами по продаже билетов. Покупая билеты на сторонних сайтах вы рискуете столкнуться с мошенниками», — сообщили в пресс-службе клуба.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая изменится схема движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене».