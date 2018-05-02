В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение

В Ростове-на-Дону 13 мая изменят схему движения транспорта

Такие меры примут в связи с проведением третьего тестового матча на стадионе «Ростов Арена». С 9:00 до 18:30 будет ограничено движение всех автомобилей, кроме аккредитованных, на улице Большая Садовая от Ворошиловского проспекта до переулка Крепостного, на Суворова — от Кировский проспекта до Крепостного, на Крепостном — от Суворова до Большой Садовой, на Ворошиловском — от Большой Садовой до Ворошиловского моста, на верхней части Ворошиловского моста, на Южном подъезде к городу — от съезда на Темерницкий мост до Ворошиловского моста, на Магистральной — от Южного подъезда до Левобережной, на Левобережной — от кольцевого пересечения с Магистральной до улицы Чемордачка.

С 9:00 до 18:30 будет полностью прекращено движение машин на улице Левобережной от Шоссейной до кольцевого пересечения с Магистральной, на Серафимовича — от переулка Газетного до Ворошиловского проспекта, на низовой части Ворошиловского моста, на проспекте Театральном — от Большой Садовой до Горького, на Московской — от Соборный переулка до Ворошиловского, на Большой Садовой — от Крепостного до Театрального.

С 9:00 до 18:30 организуют двустороннее движение на участке от Ворошиловского проспекта до Газетного переулка по улицам Шаумяна, Социалистической, Темерницкой, Тургеневской, Обороны.

В связи с организацией площадки Фестиваля болельщиков с 13 мая до 15 августа будет прекращено движение автомобилей на Театральной площади, проспекте Театральном от улицы Социалистической до Большой Садовой, на Советской — от улицы Каяни до переулка Краснофлотского, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.