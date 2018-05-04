Болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» на шаттлах и после ЧМ

Министр транспорта Ростовской области заявил, что шаттлы, вероятнее всего, продолжат работу по доставке болельщиков до стадиона «Ростов-Арена» и после чемпионата мира по футболу

«Мы заинтересованы в том, чтобы после чемпионата была заполняемость стадиона. Все, что показало себя как востребованный, эффективный механизм сохранится и после ЧМ», — заявил Андрей Иванов на пресс-конференции.

Он также прокомментировал жалобы, поступившие после двух тестовых матчей на новом стадионе, о том, что идти от места высадки шаттлов до стадиона далеко.

«Это обусловлено вопросами безопасности, — пояснил министр. — В мировой практике тоже нигде не подвозят болельщиков прямо к чаше стадиона. Мы просили не добираться на своем транспорте до "Ростов-Арены", но многие пренебрегли. Парковка около ТЦ "Мегамаг" была заполнена за час, пришлось вводить ограничения. Чем ближе автомобилисты подъедут к стадиону, тем дольше будут разъезжаться. Отмечу, что мы все делаем, чтобы избежать транспортного коллапса в городе. Для болельщиков организуем 150 бесплатных шаттлов на третий тестовый матч».

Иванов добавил, что основная часть болельщиков хотела пройти на второй тестовые матч в последние 30 минут, что вызвало пик нагрузки в это время. Он посоветовал приходить на игру 13 мая заранее.

«Третий тестовый матч — это полное копирование того, что будет на ЧМ. Ограничим движение на многих дорогах, на некоторых вместо одностороннего движения будет двухстороннее. Все это принесет минимум неудобств населению», — заверил специалист департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону Сергей Лиманов.

Как сообщали Юга.ру, ранее стала известна схема ограничения движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене». В основном временные ограничения коснутся центральных улиц, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.