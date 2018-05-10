Донские власти рассказали, что будет происходить на торжественном открытии «Ростов-Арены»

Министр спорта региона Самвел Аракелян рассказал, что 13 мая на торжественном открытии «Ростов-Арены» будут работать две сцены, где пройдут концерты, конкурсы, роспись аквагримом и соревнования

«Начало развлекательной программы — в 11:00. Будут работать две сцены. Ростовчане смогут увидеть людей на ходулях в форме футбольных болельщиков, поиграть в настольный футбол. Будут работать аниматоры, раскрашивать лица всех желающих бесплатно аквагримом в желто-синие цвета, проведем конкурсы, армрестлинг. Выступят многие танцевальные коллективы: от казачьих до джазовых. Программа закончится в 12:45. Матч начнется в 14:00, до этого — короткая официальная часть открытия. После матча все могут пройти в парк "Левобережный", где будут работать развлекательные площадки до 19:00», — рассказал министр спорта региона Самвел Аракелян на пресс-конференции 10 мая.

Как сообщали Юга.ру, болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» на шаттлах и после ЧМ. На третий тестовый матч, который пройдет 13 мая, для фанатов организуют 140 бесплатных автобусов до стадиона.

Ранее стала известна схема ограничения движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене». В основном временные ограничения коснутся центральных улиц, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.