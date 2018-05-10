На третий тестовый матч на «Ростов-Арене» запретят проносить сигареты

13 мая на стадионе «Ростов-Арена» болельщикам нельзя будет проносить сигареты и зажигалки, а также не будет возможности зайти второй раз на арену во время матча

«Мы хотим предупредить, что согласно регламенту ФИФА на стадионе нельзя курить. Поэтому сигареты, спички, зажигалки при входе будут забирать. Кроме того, если человек во время перерыва захочет выйти, то зайти назад будет нельзя. Так будет и на ЧМ», — рассказал министр спорта региона Самвел Аракелян на пресс-конференции.

Как сообщали Юга.ру, болельщиков планируют отвозить на «Ростов-Арену» на шаттлах и после ЧМ. На третий тестовый матч, который пройдет 13 мая, для фанатов организуют 140 бесплатных автобусов до стадиона.

Ранее стала известна схема ограничения движения транспорта из-за третьего тестового матча на «Ростов-Арене». В основном временные ограничения коснутся центральных улиц, а Театральную площадь перекроют с 13 мая и до 15 августа в связи с проведением Фестиваля болельщиков.