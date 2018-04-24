В Госдуме одобрили возвращение курилок в аэропорты. Минздрав назвал это противоречащим Конституции РФ

Думский комитет по транспорту и строительству поддержал законопроект о возвращении курительных комнат в аэропортах. Министерство здравоохранения высказалось против этого

Курительные комнаты были запрещены в 2013 году со вступлением в силу запрета на курение в общественных местах.

Автором законопроекта по их возвращению выступил депутат от «Единой России» Сергей Боярский. Он внес инициативу на рассмотрение прошлой осенью. В авиаузлах предлагается разрешить курить в «изолированных помещениях», оборудованных системами вентиляции и размещенных в транзитных и стерильных зонах (в последнюю попадают пассажиры, прошедшие предполетный досмотр). Необходимость законопроекта парламентарий объяснил результатами опросов ВЦИОМ 2015–2016 годов. По ним 33% пассажиров игнорируют запрет на курение в общественных местах, а 84% респондентов поддерживают идею возврата курилок в аэропорты.

В профильном комитете Госдумы законопроект поддержали и рекомендовали принять документ в первом чтении, передает «Коммерсантъ».

В Минздраве, комментируя решение комитета, заявили, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, поскольку концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше, на что указывают данные международных исследований.

«Реализация нововведений может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов, что противоречит положениям ст. 55 Конституции РФ», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным исследования Международной конфедерации обществ потребителей, в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок «уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4-6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз», добавили в Минздраве.