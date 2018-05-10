В России во время ЧМ по футболу в городах-организаторах запретят жарить шашлык

В российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, временно введут особый противопожарный режим

Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечить противопожарный режим должны власти регионов вместе с МЧС и Рослесхозом. На территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируют запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Однако если лесопожарная обстановка осложнится, гражданам могут запретить посещение лесов.

Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов, пишут «Известия».