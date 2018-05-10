В России во время ЧМ по футболу в городах-организаторах запретят жарить шашлык
В российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, временно введут особый противопожарный режим
Читайте также:
Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обеспечить противопожарный режим должны власти регионов вместе с МЧС и Рослесхозом. На территории городских округов, которые будут принимать матчи, планируют запретить разводить костры на землях всех категорий, а также выжигать сухую траву. Однако если лесопожарная обстановка осложнится, гражданам могут запретить посещение лесов.
Особый противопожарный режим предполагает дополнительные требования безопасности, которые утверждают региональные или муниципальные власти. В основном под запрет подпадает не только разведение обычных костров, но и использование мангалов, пишут «Известия».
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч-открытие ЧМ жители и гости Сочи смогут посмотреть 14 июня на площадке Фестиваля болельщиков, которая будет работать весь чемпионат на Южном молу Морского порта.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.