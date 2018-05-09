Суд продлил срок ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

Чечня

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Пресненский суд Москвы продлил арест бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева

Пресс-секретарь суда Алексей Черников рассказал, что суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил Цицулаева под стражей до 11 августа. В его деле сейчас девять фигурантов.

Цицулаев обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации трех преступлений — применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318), похищение человека (ч. 2 ст. 126) и вымогательство в особо крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Экс-полпред вину не признал, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году Рамзан Цицулаев стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Его задержали и отправили в СИЗО Москвы в начале октября 2017 года.

Чиновники

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