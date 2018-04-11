Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Правительство Медведева уйдет в отставку

Стала известна дата, в которую пройдет церемония вступления Владимира Путина в должность президента на новый срок

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что инаугурация состоится 7 мая, дата является окончательной, сообщает РИА «Новости». Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным докладом о работе кабинета министров сообщил, что этот отчет станет последним для нынешнего состава правительства. После вступления в должность нового президента правительство в соответствии с Конституцией сложит полномочия.