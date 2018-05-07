Следственный комитет продлил расследование нападения на журналистов и правозащитников на границе с Чечней

Следственный комитет Ингушетии продлил до 25 июля срок предварительного следствия по делу о нападении на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни

Об этом говорится в уведомлении, которое прислал следователь по особо важным делам Иса Берсанов журналисту «Медиазоны» Егору Сковороде, признанному потерпевшим. Так срок расследования продлили до 27 месяцев, сообщает «Медиазона» .

Как сообщали Юга.ру, 9 марта 2016 года на границе Чечни и Ингушетии неизвестные напали на микроавтобус с сотрудниками «Комитета по предотвращению пыток», «Медиазоны», «Коммерсанта», The New Times, норвежского издания Ny Tid и Шведского радио. Журналистов и правозащитников избили, забрали их вещи, автобус подожгли. После нападения госпитализировали четырех человек.

В феврале 2017 года стало известно, что расследование приостановили в связи с неустановлением виновных. Через несколько дней глава МИД Сергей Лавров опроверг эти сообщения.