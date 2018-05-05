Оперативные службы Кубани усилили режим работы из-за пожароопасности

Из-за чрезвычайной пожароопасности оперативные службы Краснодарского края перевели на усиленный режим работы

Как сообщали Юга.ру, до 7 мая на Кубани сохранится пожароопасность пятого класса. В связи с этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам региона перейти на усиленный режим работы.

«Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га», — сказал глава региона.

Кроме того, в районах ограничат доступ отдыхающих на территорию лесничеств.