Оперативные службы Кубани усилили режим работы из-за пожароопасности

Краснодарский край

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Из-за чрезвычайной пожароопасности оперативные службы Краснодарского края перевели на усиленный режим работы

Как сообщали Юга.ру, до 7 мая на Кубани сохранится пожароопасность пятого класса. В связи с этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил всем оперативным службам региона перейти на усиленный режим работы. 

«Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га», — сказал глава региона.

Кроме того, в районах ограничат доступ отдыхающих на территорию лесничеств.

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«Необходимо донести до каждого кубанца, что выжигание сухой травы, разведение костров около лесного фонда и дорог — недопустимо и может повлечь за собой катастрофические последствия», — подчеркнул Кондратьев.

В регионе действуют краевые и муниципальные программы, модернизируется краевая противопожарная служба, создаются муниципальные и добровольные подразделения пожарных, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Безопасность Вениамин Кондратьев Пожароопасность
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