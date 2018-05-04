В Белореченске полиция начала проверку видео, где мужчина убивает кота

Краснодарский край

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В Белореченске полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными

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Инцидент попал на видео. Девушка, снявшая его, написала в соцсетях, что мужчина живет по соседству. Вечером 30 апреля она вышла из дома и услышала удары — мужчина бил кота по голове кулаком. Девушка включила камеру и пошла за ним в лес, куда сосед понес кота. Пожилая мать мужчины сказала соседке, что кот заболел лишаем и мог заразить остальных кошек в их доме, поэтому ее сын решил убить животное.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что сообщение о жестоком обращении с животными поступило 30 апреля. Проводится проверка.

Белореченский район Животные
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