ВЦИОМ: Почти половина россиян верит в улучшение жизни после выборов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, посвященного ожиданиям россиян после выборов президента страны

По итогам опроса, 45% жителей России в ближайший год после выборов ожидают значительных изменений в жизни страны. Респонденты старше 60 лет и селяне думают об этом чаще, чем россияне в возрасте 25-34 лет и жители столичных городов — 51% и 50% против 39% и 37% соответственно. Из них 87% верят, что перемены будут положительными, а 9% считают, что жизнь изменится в худшую сторону.

По мнению 48% россиян, существенных перемен в жизни страны не произойдет, следует из данных исследования, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

При этом 27% опрошенных ожидают серьезных перемен в личной жизни, из них 86% рассчитывают, что изменения будут в лучшую сторону. 65% опрошенных думают, что их жизнь существенно не изменится, 8% респондентов затруднились с ответом.

Всероссийский опрос проводился 17 и 19 марта, участниками стали 2 тыс. человек.

Как сообщали Юга.ру, 18 марта в России состоялись выборы президента России. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,69% голосов и в четвертый раз стал президентом.