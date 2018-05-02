В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку

Исполняющий обязанности министра культуры Армении, член Республиканской партии Армен Амирян 2 мая заявил о сложении полномочий

В Ереване с утра многие артисты и деятели культуры проводят акцию протеста у здания Министерства культуры. Они требуют от главы ведомства присоединиться к народному движению против правящей Республиканской партии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы Минкульта республики Рузанну Хачатрян.

Как сообщали Юга.ру, 13 апреля в Армении начались массовые акции против избрания премьером Сержа Саргсяна, который возглавлял государство с 2008 года. 23 апреля он решил покинуть свой пост, в этот же день президент Армении принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

В Армении 2 мая оппозиция начала перекрывать дороги в аэропорт, а также железнодорожные пути. Акции протеста начались после того, как парламент не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.