В Армении оппозиция начала перекрывать дороги в аэропорт
В Армении начались акции протеста после того, как парламент не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра
Демонстранты начали блокировать дороги в Ереване, а также шоссе, ведущие к аэропортам. На подъездах к столичному аэропорту Звартноц скопились десятки автомобилей. Полиция сосредоточила силы у дороги, ведущей в аэропорт.
Отмечается, что улицы Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки заблокировали несколько сотен студентов. Демонстранты потребовали, чтобы республиканская партия оставила власть и голосовала за кандидата в премьеры Никола Пашиняна.
Также группы сторонников оппозиции ворвались в здания мэрии городов Гюмри и Маралик. Протестующие потребовали от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.
Депутаты парламента 2 мая не поддержали кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей. Для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая, сообщает ТАСС.
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Как сообщали Юга.ру, 13 апреля в Армении начались массовые акции против избрания премьером Сержа Саргсяна, который возглавлял государство с 2008 года. 23 апреля он решил покинуть свой пост, в этот же день президент Армении принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
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